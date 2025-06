Trump avverte chi boccia sua legge, dovete essere rieletti

Donald Trump ha scritto un post minaccioso su Truth mentre al Senato è in corso il dibattito sulla sua legge di spese che è stata bocciata da due senatori. "Per tutti quei repubblicani che vogliono tagliare i costi, cosa con la quale sono d'accordo, ricordatevi che dovete essere rieletti. Non fate i matti! Recupereremo tutto, moltiplicato per 10, con la crescita".

Donald Trump non nasconde la sua gioia su Truth all'annuncio del senatore Thom Tillis, che ha votato contro la sua legge di spesa assieme a Rand Paul, di non ricandidarsi dopo le minacce ricevute dallo stesso presidente. "E' una grandissima notizia!", ha scritto il tycoon.