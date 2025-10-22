Trump atteso in Giappone per una visita ufficiale di 3 giorni

Inizierà il prossimo lunedì la visita ufficiale in Giappone del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in quello che sarà anche il primo banco di prova sul piano diplomatico per la nuova premier Sanae Takaichi. Si tratta del primo viaggio di Trump nel Paese del Sol Levante dopo circa sei anni, e l'occasione - secondo gli analisti, assume un valore simbolico e strategico con Takaichi - considerata l'erede politica dell'ex premier Shinzo Abe - che aveva costruito un rapporto personale solido con Trump durante il suo primo mandato, tra il 2017 e il 2021.

Durante la visita della durata di tre giorni, Trump incontrerà anche l'Imperatore Naruhito, e in una conferenza stampa il capo di gabinetto, Minoru Kihara, ha definito l'arrivo del presidente statunitense "un'opportunità estremamente significativa per rafforzare ulteriormente l'alleanza tra le due nazioni alleate", sottolineando come il governo di Takaichi accolga la visita "con sincera gratitudine".