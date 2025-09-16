Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Patrimonio Robert RedfordFigli Robert RedfordKatia Buchicchio Miss ItaliaManovra 2025 stipendiIsraele a Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraTrump atterra a Londra,al via la visita di Stato bis in Gb
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump atterra a Londra,al via la visita di Stato bis in Gb

Trump atterra a Londra,al via la visita di Stato bis in Gb

Domani il ricevimento solenne del re. 'Carlo è un mio amico'

Domani il ricevimento solenne del re. 'Carlo è un mio amico'

Domani il ricevimento solenne del re. 'Carlo è un mio amico'

Donald Trump è atterrato stasera a Londra a bordo dell'Air Force One, con la first lady Melania, per la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, onore mai concesso ad alcun leader nella storia britannica moderna. Ad accoglierlo, diplomatici, autorità e dignitari di corte. Domani il cerimoniale prevede la ricezione solenne al Castello di Windsor da parte di re Carlo III (che oggi il presidente americano ha elogiato come "un mio amico" e "un gentleman elegante"). Ma sono attese pure proteste a distanza contro di lui a Londra. Giovedì, il vertice politico col premier Keir Starmer.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Donald Trump