L'ex presidente Donald Trump si è scagliato contro la decisione del procuratore speciale Robert Hur di non incriminare il presidente Joe Biden per la gestione delle carte segrete. "Questo caso ha dimostrato che il sistema giudiziario ha un doppio standard e i processi contro di me sono selettivi e incostituzionali!", ha attaccato l'ex presidente. "Il caso di Biden è 100 volte diverso e più grave del mio", ha tuonato.