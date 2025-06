Trump attacca Cnn e Nyt: 'Siti nucleari in Iran distrutti'

Donald Trump attacca Cnn e il New York Times per aver riportato indiscrezioni secondo le quali i bombardamenti americani non hanno distrutto i siti nucleari e hanno solo ritardato il programma iraniano di qualche mese. Cnn e il New York Times "si sono alleati nel tentativo di sminuire uno degli attacchi militari di maggior successo della storia. I siti nucleari in Iran sono stati completamente distrutti. Sia il New York Times che Cnn sono stati criticati duramente dall'opinione pubblica", ha detto Trump.

Il bombardamento dei siti nucleari iraniani è stato un "successo: non solo abbiamo distrutto il programma nucleare" di Teheran ma "lo abbiamo fatto senza vittime americane". Lo ha detto il vicepresidente JD Vance nel corso di una cena con i repubblicani dell'Ohio. "Quella che chiamo la dottrina di Trump è molto semplice. Primo: si articola un chiaro interesse americano, e in questo caso è far sì che l'Iran abbia un'arma nucleare. Secondo: si cerca di risolvere il problema con un approccio diplomatico aggressivo. E terzo: quando non si riesce a risolverlo diplomaticamente, si usa potenza militare schiacciante per risolverlo e poi si scappa via prima che diventi un conflitto prolungato", ha spiegato Vance.

Steve Witkoff, l'inviato speciale del presidente americano Donald Trump, respinge le indiscrezioni dei media sui danni causati dai bombardamenti americani in Iran, che avrebbero ritardato il programma nucleare di Teheran di qualche mese. In un'intervista a Fox, Witkoff afferma che "le informazioni che suggeriscono che non abbiano raggiunto il nostro obiettivo sono false". L'inviato di Trump ha quindi spiegato che è "quasi impossibile" per l'Iran rilanciare sul programma nei prossimi anni.