Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano MelissaElezioni ArgentinaUcraina Russia Furto LouvreAzzurra Barbuto
Acquista il giornale
Ultima oraTrump arrivato in Giappone, oggi vedrà l'imperatore Naruhito
27 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Trump arrivato in Giappone, oggi vedrà l'imperatore Naruhito

Trump arrivato in Giappone, oggi vedrà l'imperatore Naruhito

Focus della visita gli investimenti Usa e la difesa nipponica

Focus della visita gli investimenti Usa e la difesa nipponica

Focus della visita gli investimenti Usa e la difesa nipponica

Il presidente statunitense Donald Trump è atterrato all'aeroporto di Haneda-Tokyo, in Giappone, per un soggiorno di tre giorni. Si tratta della sua quarta visita da presidente e della prima dal G-20 di Osaka nel 2019, nonché della prima del suo secondo mandato. L'agenda prevede un incontro con l'imperatore Naruhito, già nella prima serata, seguito martedì dal vertice con la neopremier Sanae Takaichi, e da una visita alla base militare statunitense di Yokosuka, a sud della capitale, dove terrà un discorso a bordo di una portaerei.

Sempre martedì è previsto un incontro serale con dirigenti d'azienda a Tokyo. Trump ha dichiarato di sperare di costruire "un rapporto fantastico" con Takaichi, al contempo, ha sottolineato la necessità di un ruolo maggiore del Paese alleato nella sicurezza regionale attraverso un aumento delle spese militari.

Il presidente Usa ha inoltre ribadito che Washington intende selezionare le destinazioni degli investimenti giapponesi, parte di un accordo bilaterale nato dalle negoziazioni sui dazi introdotti dalla sua amministrazione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Donald Trump