Trump apre a qualche cambiamento in piano di pace

Parlando con i reporter, Donald Trump non ha escluso qualche cambiamento nei negoziati con Hamas. Alla domanda sulla flessibilità con il piano di Hamas, ha risposto che "non abbiamo bisogno di flessibilità, perché praticamente tutti sono d'accordo. Ma ci saranno sempre alcuni cambiamenti". "Ma il piano di Hamas - ha aggiunto - è incredibile. Avrete la pace, se ci pensate, pace in Medio Oriente per la prima volta. E dicono, davvero, dopo 3000 anni. Quindi sono molto onorato di esserne una parte importante. Guardate, hanno combattuto per avere un piano per anni. Noi riotteniamo gli ostaggi quasi immediatamente". "E' un ottimo affare per Israele, ed è un ottimo affare per tutti, volete riavere i vostri ostaggi, giusto? È un ottimo affare per Israele. È un ottimo affare per tutto il mondo arabo, il mondo musulmano e il mondo intero", ha detto Trump.

Alla domanda su quando saranno rilasciati gli ostaggi ha risposto che "stanno negoziando proprio in questo momento. Hanno iniziato le negoziazioni negli ultimi giorni. Vedremo come andrà a finire. Ma sento dire che sta andando molto bene".