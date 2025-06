"Non è politicamente corretto usare il termine 'cambio di regime', ma se l'attuale regime iraniano non è in grado di rendere l'Iran di nuovo grande, perché non dovrebbe esserci un cambio di regime??? Miga!!!": lo scrive Donald Trump, parafrasando Maga (Make America great again) in Miga per adattarlo all'Iran. E' la prima volta che il presidente sembra aperto ad un cambio di regime.