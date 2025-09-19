Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Ultima ora
Ultima oraTrump, apprezzo l'approvazione di Xi su TikTok
19 set 2025
Trump, apprezzo l'approvazione di Xi su TikTok

Tycoon non cita accordo ma per media si riferisce a ok Pechino

Tycoon non cita accordo ma per media si riferisce a ok Pechino

Tycoon non cita accordo ma per media si riferisce a ok Pechino

"La telefonata è stata molto buona, parleremo ancora per telefono, apprezzo l'approvazione per TikTok". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth senza offrire chiarimenti mentre i media americani, dal Wall Street Journal al Financial Times, interpretano le parole del presidente Usa come un via libera del leader cinese all'intesa sul social media. Nello stesso post Trump aveva parlato di "progressi" nell'approvazione di Pechino sull'intesa. Nel resoconto della telefonata da parte della Cina non si fa riferimento ad alcun accordo.

