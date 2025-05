Trump annuncia aumento dei dazi su acciaio e alluminio al 50% dal 4 giugno

"È per me un grande onore aumentare i dazi su acciaio e alluminio dal 25% al 50%, a partire da mercoledì 4 giugno. Le nostre industrie siderurgiche e dell'alluminio stanno riprendendosi come mai prima. Questa sarà un'altra grande notizia per i nostri meravigliosi lavoratori dell'acciaio e dell'alluminio. Rendiamo l'America di nuovo grande!": lo scrive su Truth Donald Trump dopo l'annuncio alla Us Steel, aggiungendo che il raddoppio di dazi riguardera' anche l'alluminio e scatterà dal 4 giugno.