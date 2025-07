Trump al Wsj, non ho scritto lettera a Epstein, è un fake

In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, Donald Trump ha negato di aver scritto la lettera o disegnato l'immagine oscena che compare nell'album per il 50/o compleanno di Jeffrey Epstein. "Non sono io. È una cosa falsa. È un falso articolo del Wall Street Journal", ha detto. "Non ho mai dipinto un quadro in vita mia. Non disegno quadri di donne. Non è la mia lingua. Non sono le mie parole", ha assicurato, minacciando di fare causa al Wsj in caso di pubblicazione dell'articolo "proprio come ho fatto con tutti gli altri".