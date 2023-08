Trump ai suoi sostenitori, 'rischio 561 anni di carcere'

L'ex presidente americano Donald Trump ha comunicato ai suoi sostenitori in una email inviata ieri per la raccolta fondi che potrebbe rischiare fino a 561 anni di carcere dopo che il Dipartimento di Giustizia (Doj) lo ha incriminato in relazione ai suoi sforzi per ribaltare il risultato delle elezioni del 2020. Lo riporta il giornale Usa The Hill. "Con il corrotto Doj del Disonesto Joe (Biden, ndr) che ha illegalmente INCRIMINATO il sottoscritto ancora una volta, le notizie indicano che ora potrei affrontare un totale di 561 ANNI di prigione a causa della caccia alle streghe della Sinistra", ha scritto Trump.