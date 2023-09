Trump ai suoi fan, ho subito un'incriminazione per voi

Sono stato incriminato per voi. I Democratici hanno usato le forze dell'ordine come arma per prendere di mira il loro principale avversario. Quello che il corrotto Biden sta facendo è un'interferenza elettorale al massimo livello. Così ha affermato l'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una convention di conservatori a Washington. Il tycoon ha anche scherzato sulla sua foto segnaletica, vantandosi che "è proprio bella". "Le elezioni del 2024 decideranno se il Paese sarà governato da tiranni marxisti e fascisti o se sarà salvato da patriottici che lo amano", ha aggiunto Trump alla convention Pray Vote Stand.