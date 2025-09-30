Trump ai generali, 'l'America è sotto invasione dall'interno'

Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
30 set 2025
Il presidente punta il dito contro migranti e criminalità

"Anche quella ai confini e nelle città è una guerra". Lo ha detto Donald Trump ai generali riuniti a Quantico riferendosi alle operazioni anti-migranti e al dispiegamento della Guardia Nazionale in diverse città degli Stati Uniti.

Il presidente ha ammonito che l' "America è sotto invasione dall'interno". "Non è diversa da un nemico straniero - ha aggiunto - ma per molti versi è più difficile perché non indossano uniformi. Almeno quando indossano un'uniforme, puoi eliminarli. Queste persone non hanno uniformi. Ma siamo sotto invasione dall'interno".

