Trump ai generali, 'l'America è sotto invasione dall'interno'

"Anche quella ai confini e nelle città è una guerra". Lo ha detto Donald Trump ai generali riuniti a Quantico riferendosi alle operazioni anti-migranti e al dispiegamento della Guardia Nazionale in diverse città degli Stati Uniti.

Il presidente ha ammonito che l' "America è sotto invasione dall'interno". "Non è diversa da un nemico straniero - ha aggiunto - ma per molti versi è più difficile perché non indossano uniformi. Almeno quando indossano un'uniforme, puoi eliminarli. Queste persone non hanno uniformi. Ma siamo sotto invasione dall'interno".