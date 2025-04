Donald Trump ha accusato nuovamente Kiev per l'invasione russa: "L'errore é stato lasciar scoppiare la guerra, mai iniziare una guerra con qualcuno che é 20 volte più grande", ha detto nello studio Ovale parlando col presidente del Salvador Nayib Bukele. Alcune proposte per fermare la guerra in Ucraina arriveranno presto, ha detto Trump.