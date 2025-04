Trump accusa Biden per la contrazione economica USA: "Il mercato azionario è di Biden"

Donald Trump punta il dito contro Joe Biden dopo i risultati deludenti del pil, che hanno indicato la prima contrazione dell'economia americana dal 2022. "Questo è il mercato azionario di Joe Biden, non quello di Trump. Io sono entrato in carica il 20 gennaio. Il nostro il paese avrà un boom ma dobbiamo dell'eredità di Biden. Ci vorrà un po' di tempo, non ha nulla a che vedere con le tariffe, è solo che ci lascia numeri negativi, ma quando inizierà il boom, sarà unico. Siate pazienti", ha detto Trump sul suo social Truth.