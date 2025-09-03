Trump a Xi, saluti a Putin e Kim mentre cospirate contro Usa

Mercoledì 3 Settembre 2025

Doriano Rabotti
Ultima oraTrump a Xi, saluti a Putin e Kim mentre cospirate contro Usa
3 set 2025
Il presidente: 'popolo cinese via giornata di festa grandiosa'

"La domanda più importante a cui rispondere è se il presidente cinese Xi Jinping menzionerà o meno l'enorme quantità di sostegno e sangue che gli Stati Uniti hanno donato alla Cina per aiutarla a liberarsi da un invasore straniero molto ostile. Vi prego di porgere i miei più cordiali saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un mentre cospirate contro gli Stati Uniti". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, augurando al presidente "Xi Jinping e al meraviglioso popolo cinese di vivere una giornata di festa grandiosa e duratura".

