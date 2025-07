Trump a Musk, senza sussidi chiuderesti bottega

Elon Musk può "ricevere più sussidi di qualsiasi altro essere umano nella storia" per la sua attività di auto elettriche. "Senza sussidi, Elon probabilmente dovrebbe chiudere bottega e tornare a casa in Sudafrica": così Donald Trump ha attaccato nella notte, su Truth Elon Musk che è tornato ad attaccare il disegno di spesa, tanto caro al tycoon, in votazione con una maratona al Senato Usa. "Basta con lanci di razzi, satelliti o produzione di auto elettriche, e il nostro Paese risparmierebbe una fortuna. Forse dovremmo chiedere a Doge di analizzare la cosa con attenzione? Un sacco di soldi da risparmiare!!!", minaccia Trump.