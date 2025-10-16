Trump a cena Casa Bianca lancia anche progetto per arco trionfo

Nella cena alla Casa Bianca con i ceo di Big Tech ed altre grandi aziende Donald Trump li ha invitati a "fare qualcosa" per il loro Paese finanziando il suo progetto per una sala da ballo da 250 milioni nella east wing. Ma ha colto l'occasione per lanciare un altro suo progetto, una sorta di arco di trionfo vicino al cimitero monumentale di Arlington, di cui ha mostrato un modellino con la statua di 'lady liberty' in cima. Quindi ne ha approfittato per vantare i successi della sua amministrazione.