Truffa sui fondi per il muro del Messico, Bannon a processo a Ny

Steve Bannon, l'ex stratega della Casa Bianca con Donald Trump, dovrà affrontare un processo a New York per frode penale in merito a un tentativo di truffa e riciclaggio di denaro (15 milioni di dollari) raccolto per finanziare il muro al confine col Messico proposto dall'ex presidente. Lo ha stabilito il giudice April Newbauer, che ha respinto la richiesta di Bannon di archiviare le accuse, aprendo cosi' la strada a un processo che inizierà il 9 dicembre, ossia appena sei settimane dopo la sua uscita dalla prigione dove sta scontando una condanna a quattro mesi per oltraggio al Congresso, per aver sfidato un mandato di comparizione nell'inchiesta sull'assalto al Capitol