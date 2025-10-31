Truffa da 80 milioni nel fotovoltaico, sequestro sito e 95 conti

Scoperta una presunta truffa nel fotovoltaico da 80 milioni di euro. Guardia di finanza e polizia hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro preventivo d'urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all'omonimo gruppo societario. Le indagini sono state eseguite Nucleo operativo metropolitano della Guardia di finanza di Bologna e dal centro operativo per la Sicurezza Cibernetica per l'Emilia-Romagna, sotto la direzione del pm Marco Imperato della Procura di Bologna.

Individuato un gruppo criminale transnazionale con struttura piramidale che avrebbe messo a segno numerose truffe ai danni anche di persone fragili. A quanto reso noto, la proposta green di investimenti nel settore delle energie rinnovabili non prevedeva l'installazione di impianti fisici, ma il noleggio di pannelli fotovoltaici collocati in Paesi ad alta produttività energetica, in realtà inesistenti, con allettanti rendimenti mensili o trimestrali in "energy point". Le somme investite erano vincolate per tre anni, consentendo così di allargare enormemente la leva finanziaria. Si stima che siano circa 6mila le persone sul territorio nazionale convinte dai numerosi procacciatori a investire sul portale, generando un volume di investimenti stimato in circa 80 milioni di euro. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate criptovalute, dispositivi elettronici, beni di lusso e lingotti d'oro.