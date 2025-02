Truffa a nome di Guido Crosetto: coinvolti Giorgio Armani e Patrizio Bertelli

Ci sono segnalazioni che vedrebbero anche Giorgio Armani e Patrizio Bertelli tra gli imprenditori contattati dai presunti truffatori che avrebbero speso il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto per chiedere soldi, anche centinaia di migliaia di euro, per fantomatici riscatti da pagare per persone, giornalisti in particolare, rapite, così dicevano, in Medio Oriente. È uno dei dettagli dell'inchiesta della Procura di Milano, condotta dai carabinieri.