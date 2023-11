Trovati PC con foto, video ostaggi in Shifa, Portavoce IDF

Il portavoce militare dell'IDF Jonathan Conricus ha dichiarato che sui computer portatili rinvenuti all'interno dell'ospedale al Shifa a Gaza City sono state trovate "foto e video" degli ostaggi. La notizia è stata riportata dall'emittente britannica BBC, che ha potuto entrare nell'ospedale insieme a Conricus. "Abbiamo scoperto - ha spiegato il portavoce - molti computer e altre apparecchiature che potrebbero rivelare molto sulla situazione attuale, si spera anche per quanto riguarda gli ostaggi". La BBC ha tuttavia precisato di non essere stata in grado di visionare le immagini contenute nei portatili.