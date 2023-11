Triplice femminicidio a Roma, De Pau rinviato a giudizio

Rinviato a giudizio Giandavide De Pau accusato di triplice femminicidio avvenuto a Roma il 17 novembre 2022, nel quartiere Prati. L'uomo uccise a coltellate due cittadine cinesi, in un centro massaggi di via Riboty, e poco dopo una 65enne cittadina colombiana in un seminterrato di via Durazzo. Il processo inizierà il 22 febbraio davanti ai giudici della corte d'assise.