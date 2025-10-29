Mercoledì 29 Ottobre 2025

29 ott 2025
Triplice femminicidio a Roma, chiesto ergastolo per De Pau

Chiesto dalla Procura di Roma l'ergastolo e tre anni di isolamento diurno per Giandavide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. E' quanto sollecitato davanti ai giudici della terza corte d'Assise della Capitale. L'uomo uccise accoltellando due cittadine cinesi e la 65enne, cittadina colombiana, Marta Castano Torres. L'imputato, con un passato da autista del boss Michele Senese, è accusato di triplice omicidio aggravato dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla premeditazione. La sentenza è attesa per metà novembre.

© Riproduzione riservata

