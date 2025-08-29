Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani

Ultima oraTrilaterale su immigrazione, regolamento su Paesi sicuri
29 ago 2025
Trilaterale su immigrazione, regolamento su Paesi sicuri

Incontro ministri Italia, Francia e Germania.Lotta a trafficanti

Maggiore rigore nel contrasto all'immigrazione illegale e per le politiche di rimpatrio, lotta ai trafficanti e regolamento sui Paesi sicuri. Sarebbero questi alcuni dei temi sul tavolo dell'incontro fra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e i ministri di Francia e Germania, Bruno Retailleau e Alexander Dobrindt, ancora in corso. Dal vertice starebbe emergendo un "approccio condiviso". L'incontro al Viminale è stato organizzato su iniziativa del ministro Piantedosi per fare il punto su questi temi in vista dei prossimi appuntamenti europei.

