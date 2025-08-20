Mercoledì 20 Agosto 2025
Pier Francesco De Robertis
20 ago 2025
Tridico, sono disponibile a candidarmi in Calabria

'Se ci sono tutte le forze progressiste'

"Sì sono disponibile. Se tutte le forze progressiste ci sono, confermo la mia disponibilità a candidarmi per la presidenza della Regione Calabria". Lo ha detto all'ANSA Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Nelle ore precedenti era stato lo stesso leader M5S, Giuseppe Conte, a confermare la candidatura di Tridico in Calabria (assieme a Vittoria Baldini e Anna Laura Orrico), definendo l'ex presidente dell'Inps "una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offriamo come una preziosa risorsa ai cittadini calabresi".

© Riproduzione riservata