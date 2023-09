Tribunale sportivo spagnolo apre procedimento su Rubiales

Il Tribunale amministrativo dello sport spagnolo (Tad) ha aperto un procedimento disciplinare per "condotta grave" contro il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales. Lo hanno riferito fonti dell'Afp vicine alla vicenda. Il procedimento per "condotta grave" e non "molto grave", come chiesto dal governo spagnolo, non consente al Consiglio Superiore dello Sport (Csd) di pronunciare una nuova sanzione contro Rubiales, già sospeso dalla Fifa per 90 giorni. Il governo ha riferito che chiederà in ogni caso al tribunale di sospendere Rubiales dalle sue funzioni durante l'indagine. Il Consiglio Nazionale dello Sport chiederà al tribunale di sospendere temporaneamente Luis Rubiales dalle sue funzioni fino a quando il caso contro di lui non sarà risolto definitivamente", ha detto il ministro dello Sport Miquel Iceta in una conferenza stampa.