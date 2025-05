Tribunale speciale per crimini di aggressione: Kaja Kallas a Leopoli

"La creazione del tribunale speciale per il crimine di aggressione significa che nessuno deve essere lasciato impunito per questi crimini, nemmeno i leader che hanno deciso di inviare i soldati qui per commettere crimini di guerra e atrocità". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas a Leopoli. "E' un segnale molto importante ed è molto importante che quelle nazioni che credono nei principi della carta delle Nazioni Unite si uniscano al tribunale", ha aggiunto.