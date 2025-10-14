Trentadue corazzieri a cavallo, Leone attraversa Roma

Un tragitto di quattro chilometri attraversando le strade del centro storico di Roma scortato da un drappello di trentadue corazzieri a cavallo. E' durato quasi venti minuti il 'viaggio' verso il Colle di papa Leone XIV che stamattina si è recato in visita ufficiale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dopo aver lasciato il Palazzo apostolico, Prevost ha fatto tappa a piazza Pio XII, che segna il confine con l'Italia. Qui è stato accolto dal vicepremier Antonio Tajani e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il corteo papale, protetto da corazzieri in moto, ha poi proseguito la marcia in direzione Quirinale. All'altezza di piazza Venezia c'è stato un cambio della scorta con l'ingresso dei corazzieri a cavallo che hanno accompagnato l'auto del pontefice fino a quando ha varcato il portone principale del Quirinale. Imponenti le misure di sicurezza sia nella zona del Vaticano sia lungo tutto il percorso effettuato dal pontefice e, soprattutto, nell'area attorno al Colle.