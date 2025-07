Treno Italo colpito da fulmine,fermo sulla Milano-Bologna

Un Italotreno in collegamento tra Milano e Roma è fermo sulla linea che unisce il capoluogo lombardo a Bologna, all'altezza di Melegnano, perché è stato colpito da un fulmine. Sarebbero accodati anche alcuni convogli di altre società ferroviarie e i ritardi accumulati sono tra i 25 e i 70 minuti. Il treno si sarebbe fermato all'improvviso e, secondo quanto si è appreso, si potrebbe avviare un trasbordo dei viaggiatori 'in linea', una procedura che comporta anche il blocco della linea da Sud a Nord. Il treno per raccogliere i viaggiatori è in arrivo. Secondo quanto si è appreso, la società rimborserà l'intero costo del biglietto, più sarà dato un buono pari all'intero costo del biglietto.