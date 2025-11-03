Lunedì 3 Novembre 2025

Società violenta

Gabriele Canè
Società violenta
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Crollo Torre dei ContiAlpinisti dispersiSpid a pagamentoOmicidio BoscorealeTrump VenezuelaBlanca anticipazioni
Acquista il giornale
Ultima oraTreno Gb, aggressore coinvolto in altri 3 accoltellamenti
3 nov 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Treno Gb, aggressore coinvolto in altri 3 accoltellamenti

Treno Gb, aggressore coinvolto in altri 3 accoltellamenti

L'uomo è un cittadino britannico, indicato come uno squilibrato

L'uomo è un cittadino britannico, indicato come uno squilibrato

L'uomo è un cittadino britannico, indicato come uno squilibrato

E' sospettato di coinvolgimento in altri tre precedenti tentativi di accoltellamento il 32enne Anthony Williams, incriminato oggi di fronte alla giustizia britannica per il sanguinoso attacco all'arma bianca compiuto sabato sera alla cieca su un treno passeggeri Doncaster-Londra in viaggio nel Cambridgeshire. Lo ha rivelato oggi la polizia. L'uomo, indicato come uno squilibrato e senza legami noti con gruppi radicali o matrici terroristiche, è un cittadino britannico. Finora era stato accusato solo di un altro attacco con il coltello, denunciato nella metropolitana di Londra poche ore prima del blitz nel treno.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia