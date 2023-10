Treni a Roma, circolazione fortemente rallentata

La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata da questa mattina nel nodo di Roma a causa di un guasto alla linea elettrica aerea di alimentazione dei treni, avvenuto tra Roma Tiburtina e Roma Prenestina. Le cause del guasto, che ha visto coinvolto un treno ad alta velocità arrestatosi in linea, sono in corso di accertamento, come spiega Ferrovie in una nota. Si riscontrano ripercussioni lungo l'intera dorsale tra Milano e Napoli e sulle direttrici da Verona e Venezia a Roma, con riprogrammazione dei servizi, ritardi e alcune cancellazioni. Al momento, secondo quanto riportato dal sito di infomobilità di Rfi, gli effetti sulla mobilità ferroviaria comportano rallentamenti fino a 150 minuti, con variazioni di percorso e cancellazioni.