Tre morti in incidente sull'Aurelia a Grosseto

Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani lungo la statale Aurelia in direzione nord, all'altezza di Grosseto. Due i veicoli coinvolti, un furgoncino e un pulmino che trasportava turisti asiatici. Dei feriti due sono stati portati all'ospedale di Siena, due a quello di Grosseto e uno a Careggi a Firenze. Intervenuti due elisoccorso. La statale è bloccata in direzione nord.