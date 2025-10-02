Martedì 30 Settembre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla ultime notizieProteste FlotillaAereo militare caduto4 ottobre Festa NazionaleSciopero treni
Acquista il giornale
Ultima oraTre morti in incidente sull'Aurelia a Grosseto
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Tre morti in incidente sull'Aurelia a Grosseto

Tre morti in incidente sull'Aurelia a Grosseto

Coinvolti due mezzi lungo la carreggiata nord

Coinvolti due mezzi lungo la carreggiata nord

Coinvolti due mezzi lungo la carreggiata nord

Tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamani lungo la statale Aurelia in direzione nord, all'altezza di Grosseto. Due i veicoli coinvolti, un furgoncino e un pulmino che trasportava turisti asiatici. Dei feriti due sono stati portati all'ospedale di Siena, due a quello di Grosseto e uno a Careggi a Firenze. Intervenuti due elisoccorso. La statale è bloccata in direzione nord.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata