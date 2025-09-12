Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
12 set 2025
Tre italiani premiati al più grande concorso di astrofotografia

Organizzato dall'Osservatorio di Greenwich

Ci sono tre italiani tra i premiati al più prestigioso concorso internazionale di astrofotografia, l''Astronomy Photographer of the Year' organizzato dal Royal Observatory di Greenwich con il supporto di Zwo e in collaborazione con Bbc Sky at Night Magazine. Marcella Giulia Pace, siciliana, ha vinto nella categoria 'Our Moon' con una fotografia che mostra il fenomeno della rifrazione atmosferica; il bergamasco Daniele Borsari ha vinto il premio come giovane astrofotografo dell'anno con un'immagine che ritrae in bianco e nero le nebulose della costellazione di Orione; infine l'altoatesino Fabian Dalpiaz ha ottenuto una menzione speciale nella categoria 'Skyscapes' con una foto della Luna piena sulle Dolomiti.

I vincitori assoluti della competizione (che ha visto in gara oltre 5.800 immagini da 68 Paesi) sono Weitang Liang, Qi Yang e Chuhong Yu, che hanno immortalato con straordinaria precisione il nucleo della galassia di Andromeda. Tutte le immagini vincitrici saranno esposte nella mostra ufficiale del concorso, che sarà inaugurata venerdì 12 settembre presso il National Maritime Museum di Londra. La mostra ospiterà anche l'immagine 'Earth From Orbit' scattata dall'astronauta della Nasa Don Pettit a bordo della Stazione spaziale internazionale durante la Spedizione 72.

