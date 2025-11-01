Sabato 1 Novembre 2025

È già campagna per le Politiche

È già campagna per le Politiche
Ultima oraTre fermi dopo gli scontri tra Polizia e antifascisti a Cagliari
1 nov 2025
  3. Tre fermi dopo gli scontri tra Polizia e antifascisti a Cagliari

Tre fermi dopo gli scontri tra Polizia e antifascisti a Cagliari

Scontri tra polizia e manifestanti del corteo antifascista a Cagliari tra via Lanusei e via Sonnino, in pieno centro cittadino. Durante uno dei tentativi di superare il cordone di polizia e raggiungere il corteo di Blocco Studentesco, a poche centinaia di metri, un gruppo ha nuovamente provato a forzare lo sbarramento ma stavolta, oltre gli idranti è partita la carica degli agenti antisommossa. Durante queste fasi concitate tre manifestanti sono stati fermati e trasferiti nelle camionette. Un'altra persona che invece stava filmando il presidio di Blocco Studentesco è stata identificata dopo alcuni momenti di tensione.

