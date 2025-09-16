Travolto da un muletto, muore a 61 anni

Un uomo di 61 anni, Stefano Bottaro, è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale dell'Angelo di Mestre per un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 19.45 a Vigonovo (Venezia), zona industriale di Tombelle. L'uomo, pensionato che effettuava lavori saltuari, è stato schiacciato da un transpallet a batteria cadutogli addosso dal cassone di un camion. Dopo le prime cure prestate dai medici del Suem e dell'elisoccorso di Mestre, assistiti dai vigili del fuoco, è stato portato in elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre in gravissime condizioni. Il decesso, di cui ha dato notizia il Gazzettino, è stato confermato dall'Ulss 3.