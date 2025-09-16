Martedì 16 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele a GazaUcraina RussiaManovra 2025 stipendiMatteo FranzosoMiss Italia
Acquista il giornale
Ultima oraTravolto da un muletto, muore a 61 anni
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Travolto da un muletto, muore a 61 anni

Travolto da un muletto, muore a 61 anni

L'incidente sul lavoro nel Veneziano, vittima un pensionato

L'incidente sul lavoro nel Veneziano, vittima un pensionato

L'incidente sul lavoro nel Veneziano, vittima un pensionato

Un uomo di 61 anni, Stefano Bottaro, è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale dell'Angelo di Mestre per un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 19.45 a Vigonovo (Venezia), zona industriale di Tombelle. L'uomo, pensionato che effettuava lavori saltuari, è stato schiacciato da un transpallet a batteria cadutogli addosso dal cassone di un camion. Dopo le prime cure prestate dai medici del Suem e dell'elisoccorso di Mestre, assistiti dai vigili del fuoco, è stato portato in elicottero all'ospedale dell'Angelo di Mestre in gravissime condizioni. Il decesso, di cui ha dato notizia il Gazzettino, è stato confermato dall'Ulss 3.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata