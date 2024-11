Travolti da auto durante rilievi incidente,feriti 3 vigili

Tre agenti della polizia locale sono stati travolti da un'auto durante i rilievi di un incidente stradale ieri sera a Roma. Sono rimasti feriti, uno in particolare è in gravi condizioni. E' accaduto su via Tiburtina, all'altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare. I tre agenti, due donne e un uomo, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Il più grave è un agente di 25 anni, ricoverato all'ospedale San Camillo che, a quanto si apprende da fonti sanitarie, ha subito l'amputazione di una gamba. A far visita ai feriti in ospedale nella notte il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Dei rilievi si occupa la polizia stradale. Il conducente dell'auto è stato trasportato in ospedale per per gli accertamenti tossicologici.