Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
Travolta e uccisa, minore, 'siamo scappati per la paura'

"Abbiamo avuto paura e siamo scappati", a dirlo è stato nell'interrogatorio nel Comando della Polizia locale di via Custodi a Milano uno dei quattro ragazzini che l'altro ieri era a bordo dell'auto rubata che ha investito e ucciso Cecilia De Astis, 71 anni nel quartiere Gratosoglio di Milano.

Nei confronti dei quattro, che avendo meno di 14 anni non sono imputabili, non sono ancora stati presi provvedimenti. Uno potrebbe essere il collocamento in comunità nel caso in cui fossero ritenuti particolarmente socialmente pericolosi.

