Domenica 12 Ottobre 2025

Sostenere lavoro e imprese

Raffaele Marmo
Sostenere lavoro e imprese
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Omicidio PalermoDiane KeatonGarlascoAccordo GazaBallando con le stelle Crollo bitcoin
Acquista il giornale
Ultima oraTravolta e uccisa dal Suv:manager, 'a disposizione dei pm'
11 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Travolta e uccisa dal Suv:manager, 'a disposizione dei pm'

Travolta e uccisa dal Suv:manager, 'a disposizione dei pm'

Autopsia sul corpo della 24enne attesa per mercoledì

Autopsia sul corpo della 24enne attesa per mercoledì

Autopsia sul corpo della 24enne attesa per mercoledì

"La signora Spohr si è posta a completa disposizione dell'autorità giudiziaria italiana per le doverose indagini e, pur consapevole che una perdita personale così grande non possa essere rimediata, si attiverà al fine di attenuarne le conseguenze". è il contenuto della nota che l'avvocato Angelo Merlini insieme con il collega Alessandro Vitale che rappresentano Vivian Spohr, hanno inviato alla stampa. La donna, moglie dell'Ad di Lufthansa, martedì scorso ha travolto e ucciso con il suv la 24enne Gaia Costa, che stava attraversando sulle strisce pedonali a Porto Cervo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata