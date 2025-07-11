Travolta e uccisa dal Suv:manager, 'a disposizione dei pm'

"La signora Spohr si è posta a completa disposizione dell'autorità giudiziaria italiana per le doverose indagini e, pur consapevole che una perdita personale così grande non possa essere rimediata, si attiverà al fine di attenuarne le conseguenze". è il contenuto della nota che l'avvocato Angelo Merlini insieme con il collega Alessandro Vitale che rappresentano Vivian Spohr, hanno inviato alla stampa. La donna, moglie dell'Ad di Lufthansa, martedì scorso ha travolto e ucciso con il suv la 24enne Gaia Costa, che stava attraversando sulle strisce pedonali a Porto Cervo.