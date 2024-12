Trasporto aereo da record, 5 miliardi di passeggeri nel 2025

Sarà un anno record il 2025 per il traffico aereo. Secondo le previsioni della Iata, il numero di passeggeri supererà per la prima volta i cinque miliardi e i ricavi del settore supereranno la barriera dei mille miliardi di dollari. "Si prevede che il numero di passeggeri raggiungerà i 5,2 miliardi nel 2025, un aumento del 6,7% rispetto al 2024", ha affermato in una nota l'International Air Transport Association. Nel frattempo si prevede che i ricavi totali del settore raggiungano 1.007 miliardi di dollari, aiutati dal calo dei prezzi del petrolio e del carburante. Rispetto al 2024 ci sarà un aumento del 4,4%. Dopo la pandemia, "tutto ciò ci offre una performance finanziaria per la quale ritengo valga assolutamente la pena stappare lo champagne", ha dichiarato il capo economista della Iata, Marie Owens Thomsen, in una conferenza stampa a Ginevra.