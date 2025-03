Almeno 82 persone sono morte e 58 risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale, dall'inizio dell'anno all' 8 marzo. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo aggiornamento pubblicato su X.

Nello stesso periodo, precisa l'agenzia dell'Onu, i migranti intercettati in mare e riportati in Libia sono stati 4.767, di cui 3.977 uomini, 512 donne, 70 di cui non si hanno a disposizione dati relativi al genere e 208 bambini.