Tragedia a Roma: giovane precipita da sette piani nell'ex Mulino Agostinelli

E' morta a 19 anni dopo essere precipitata per sette piani in uno stabile abbandonato a Roma. E' accaduto sabato pomeriggio all'interno dell'ex Mulino Agostinelli, in via del Pescaccio, all'Aurelio, dove Carlotta era forse entrata con tre amiche per fotografare alcuni murales disegnati nella struttura abbandonata da oltre vent'anni.

La notizia è stata anticipata oggi sulle pagine romane del quotidiano Repubblica. Inutili i soccorsi per la ragazza. Sul posto la polizia che ha avviato indagini. L'ipotesi è che si sia trattato di un incidente. Il sostituto procuratore Giulia Guccione - scrive Repubblica - ha disposto il sequestro dei telefoni cellulari della vittima e delle tre amiche che erano con lei. Oggi la procura aprirà un fascicolo, probabilmente con l'ipotesi di omicidio colposo: un atto necessario per poter disporre accertamenti.