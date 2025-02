Tragedia a Piedimonte San Germano: bimba scopre la madre morta dopo una caduta

"Sono venuta da sola perché mamma è caduta e non si rialzava". Queste le parole che una bimba di sette anni ha detto alle maestre che l'hanno vista arrivare a scuola, un istituto a Piedimonte San Germano, nel Frusinate, non accompagnata dalla mamma come succedeva ogni giorno. Le insegnanti hanno telefonato a casa della piccola ma non rispondeva nessuno. Poi hanno chiamato il papà, operaio Stellantis, che si è precipitato a casa e ha trovato la moglie morta sul pavimento.

A dare l'allarme sono state le maestre dell'istituto frequentato dalla bambina. Dopo avere telefonato alla donna e non avere ricevuto risposte hanno chiamato il padre dell'alunna che proprio oggi, dopo un mese di cassaintegrazione tornava al lavoro allo stabilimento.

L'uomo si è precipitato a casa ed ha trovato la moglie morta sul pavimento: aveva preparato la bambina per accompagnarla a scuola come tutte le mattine e poi ha avuto il malore che l'ha uccisa. A confermare che si è trattato di una morte naturale è stato il personale sanitario del 118 intervenuto con un'ambulanza chiamato dall'uomo. Ma al loro arrivo la donna era già morta.