Tragedia a Marsa Alam: bimbo di 9 anni muore per malore, aperta inchiesta

Un bimbo di 9 anni, di Tricesimo in provincia di Udine, Mattia Cossettini, è morto a Marsa Alam, in Egitto, per un malore, durante una vacanza con i genitori. La famiglia friulana, che era arrivata in Egitto lo scorso 2 gennaio e sarebbe dovuta rientrare in Italia giovedì 9, ha chiesto di accertare le cause del decesso e possibili ritardi nei soccorsi: sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta dalle autorità locali. Tra le ipotesi della causa della morte del bambino, sembra prevalere quella di un'emorragia cerebrale.