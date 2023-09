Traforo Monte Bianco, 9 settimane di chiusura

Con la Prefettura dell'Alta Savoia ci siamo confrontati sull'ipotesi di chiusura del Traforo del Monte Bianco, che si protrarrà per un massimo di nove settimane al fine di permettere l'esecuzione di interventi non procrastinabili. Abbiamo comunque condiviso la necessità che venga, in ogni caso, garantita la data di riapertura del 18 dicembre prossimo, al fine di permettere il ripristino della viabilità prima del periodo natalizio, e che, se possibile, questa stessa data sia anticipata. Questo è quanto dichiarato dal Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in merito all'ipotesi di chiusura dal 16 ottobre formulata dal gestore della galleria, il Geie-Tmb.