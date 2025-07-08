Organizzavano tutte le fasi della traversata dei migranti lungo la rotta del Mediterraneo orientale, dalla Turchia fino alla provincia di Reggio Calabria. Per questo 25 cittadini stranieri sono finiti in carcere nell'ambito dell'operazione internazionale 'Medusa' coordinata dalla Dda di Reggio Calabria ed eseguita dagli agenti del Servizio Centrale Operativo e della Mobile di Reggio Calabria. Indagate in stato di libertà anche altre 43 persone, per un totale di 68 soggetti accusati di far parte di una rete internazionale articolata su quattro associazioni perfettamente organizzate per curare tutte le fasi della traversata.
Traffico di migranti, 25 arresti a Reggio Calabria