Tracciati i confini del fenomeno più misterioso della fisica

Un algoritmo anti-rumore che pulisce i dati da rumori e interferenze di fondo è riuscito a tracciare nuovi confini per il fenomeno più misterioso della fisica, quello che coinvolge il famoso neutrino di Majorana: secondo i risultati dell'esperimento internazionale Cuore condotto in Italia, nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, questo evento potrebbe verificarsi non più di una volta ogni 35 milioni di miliardi di miliardi di anni. Come riportato sulla rivista Science, il fenomeno finora mai osservato aiuterebbe a risolvere molte questioni aperte della fisica, a partire dal perché l'universo è fatto di materia anziché di antimateria.

Il rarissimo processo del quale si cercano tracce è il 'doppio decadimento beta senza emissione di neutrini', che avverrebbe quando due neutroni si trasformano in due protoni producendo soltanto elettroni. "La prima osservazione del doppio decadimento beta senza neutrini sarebbe una scoperta monumentale - afferma Carlo Bucci dell'Infn, responsabile internazionale della collaborazione Cuore - perché dimostrerebbe che i neutrini possono essere le proprie antiparticelle, come ipotizzato da Ettore Maiorana".