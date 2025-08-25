Domenica 24 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Tra vittime raid Idf un fotografo Reuters e un reporter NBC
25 ago 2025
25 ago 2025
Tra vittime raid Idf un fotografo Reuters e un reporter NBC

Gli altri due sono un fotoreporter di Al Jazeera e un freelance

Gli altri due sono un fotoreporter di Al Jazeera e un freelance

Gli altri due sono un fotoreporter di Al Jazeera e un freelance

Il governo di Gaza controllato da Hamas ha reso noto che tra i quattro giornalisti uccisi oggi in un attacco dell'IDF sull'ospedale Nasser di Khan Yunis ci sono un fotografo dell'agenzia di stampa Reuters e un reporter dell'emittente statunitense NBC.

Il fotoreporter della Reuters, riferisce Al Jazeera, era Hossam al-Masri, mentre il giornalista della NBC si chiamava Moaz Abu Taha. Le altre due vittime erano il fotoreporter della stessa Al Jazeera, Mohammed Salama, e Mariam Abu Daqa, un giornalista che collaborava con diversi media, tra cui l'Independent Arabic e l'Associated Press.

