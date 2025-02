Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia: successo a Gedda con oltre 55.000 visitatori

Grande successo del Tour Mondiale Vespucci e del Villaggio Italia per la tappa a Gedda, ottava e ultima tappa del Villaggio Italia per la campagna intercontinentale che si chiude con oltre 55.000 visitatori, di cui quasi 16.000 a bordo del veliero. Record per i social che con la tappa in Arabia Saudita raggiungono i 1.600.000 follower in appena 8 mesi e primato anche per la copertura informativa con 20.000 pubblicazioni in Italia e all'estero.

Il Villaggio Italia di Gedda si è confermato luogo di incontro dove costruire un dialogo tra istituzioni e grandi aziende, in un contesto dove l'Italia si distingue a livello internazionale per l'elevata qualità del dibattito sul tema grazie al nuovo rapporto tra Roma e Riad di partenariato strategico. La grande industria italiana, in particolare quella del lusso, il Made in Italy, il turismo i temi centrali del programma corporate del Villaggio Italia di Gedda dove alcuni dei più importanti rappresentanti dell'eccellenza industriale italiana, tra cui Fincantieri, Pirelli, Leonardo, Ferretti Group, Rina, Investindustrial, Riva, Arsenale Group e Confindustria sono protagonisti di momenti di incontro e approfondimento dedicati allo sviluppo industriale in Italia e all'estero, con focus sull'Arabia Saudita.

Nel corso della tappa di Gedda è stato presentato il Tour Mediterraneo di nave Amerigo Vespucci: la campagna toccherà 17 porti, di cui due all'estero, e porterà il Vespucci nelle principali città di mare del nostro Paese accompagnata dal "Villaggio IN Italia", un luogo di racconto che renderà partecipi tutti gli italiani dell'esperienza vissuta dal veliero nel suo storico giro del mondo.